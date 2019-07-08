  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:05 ص
بحث متقدم
ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة مدوية بشأن مجلس اتحاد الكرة السابق

أرشيفية

«الحمامات البلدى» فى الأرياف تهدد خزان المياه الجوفية

برلمان

منع هؤلاء من الالتحاق بنقابة المحامين

إيمي سالم

ظهور جرئ لفنانة شهيرة بعد طلاقها للمرة الثالثة بأيام

أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

محرر المصريون مع جمال بلماضي

مدرب الجزائر لـ«المصريون»: لن نتنازل عن اللقب (حوار)

البرلمان

جدل كبير بسبب «رفع سن المعاش لـ65»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"

«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"

أوبر

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

تقرير أممي:

قتلى الجرائم أكثر من ضحايا النزاعات المسلحة في 2017

عرب وعالم

قتيل
قتيل

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

#

«النقد الدولي» يحذر صانعي السياسات من الإضرار بالاقتصاد العالمي

#

أسعار النفط ترتفع.. وأوبك تخفض إنتاجه

أظهر تقرير أممي، الإثنين، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في جرائم قتل عام 2017 مايقرب من 646 ألف شخص، أي بزيادة 89 ألفا عمن قتلوا في النزاعات المسلحة خلال نفس العام.
التقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتم إطلاقه اليوم في اجتماع حضره "يوري فيدوتوف" المدير التنفيذي للمكتب، وعقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال "فيدوتوف" للمشاركين في الاجتماع من ممثلي الدول الأعضاء "يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على عمليات القتل ذات الصلة بنوع الجنس وعنف العصابات والتحديات الأخرى، لدعم الوقاية والتدخلات لخفض معدلات جرائم القتل". 
وأضاف: "أظهر التقرير أيضا ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا بالنزاعات المسلحة، من 39 ألف و542 شخص في عام 1992 إلى 464 ألف شخص عام 2017". 
وأشار التقرير أيضا إلى أن معظم ضحايا جرائم القتل في عام 2017 كانوا من الرجال حيث بلغت النسبة 81% مقابل 19% من النساء والفتيات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس مدغشقر وزوجته يخطفان الأضواء بـ"كان 2019"
» واشنطن.. الأمطار تقطع الطرق وتغمر طابقا سفليا بالبيت الأبيض
» فضيحة جنسية لسفير الفاتيكان في فرنسا
» «حميدتي»: لا أسعى لرئاسة السودان
» السجن عامًا لرجل أعمال سعودي في مصر
» الصحة تمنح "كارت التعافي" للمعالجين من فيروس سى
» كوت ديفوار تضرب موعدًا مع الجزائر بأمم إفريقيا
» مقتل 3 مسلحين وضبط أسلحة لداعش بالعراق
» حياة الملايين فى خطر بسبب تناول الغذاء المروى بمياه مخلوطة بصرف صحى
» انهيار صومعة قمح بالمنيا
» «ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة