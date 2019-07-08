العراق.. تدمير مواقع لداعش في اليوم الثاني لـ"إرادة النصر"

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دمرت القوات العراقية عدة مواقع لتنظيم "داعش"، الإثنين، في اليوم الثاني لعملية عسكرية أطلقتها بمحافظات شمال وغربي البلاد، تحت عنوان "إرادة النصر".
كما صادرت القوات العراقية أسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة للتنظيم الإرهابي، وفق بيان عسكري.
ويشارك في العملة العسكرية قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والطيران العراقي، من دون مشاركة قوات التحالف.
وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان لها، إن القوات المشتركة بمحافظة صلاح الدين (شمال) عثرت على وكر يحتوي معمل تفخيخ و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، كما عثرت على معملين للتفخيخ أيضاً يحتويان 14 صاروخًا.
وأشار البيان إلى أن القوات عثرت كذلك على مفخخات وحزام ناسف ومواد لوجستية ووكر يحتوي على معمل للتفخيخ و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، إلى جانب قذائف هاون.
وجاء في البيان العسكري أيضًا أن قيادة عمليات الجزيرة (الأنبار/غرب) تمكنت من تدمير موقع لداعش وتفجير 3 عبوات ناسفة.
ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.
كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎
ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. -

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