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الأمم المتحدة تحذر من عودة تفشي الكوليرا في اليمن

عرب وعالم

124 وفاة بسبب الكوليرا في اليمن
124 وفاة بسبب الكوليرا في اليمن

المصريون ووكالات

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الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الكوليرا 3 مرات باليمن

حذّرت الأمم المتحدة، الإثنين، من عودة تفشي وباء الكوليرا في اليمن.
جاء ذلك على لسان "فرحان حق"، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الدولية.
وقال "حق"، في مؤتمر صحفي، إن عدد حالات الإصابة المحتملة بالوباء في اليمن بلغت هذا العام أكثر من 460 ألف حالة، مقارنة بـ380 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 705 حالات وفاة جراء الإصابة بالكوليرا، مقابل 75 في الفترة ذاتها من العام الماضي".
وتابع: "أدت الفيضانات الأخيرة إلى تسريع انتشار الوباء في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي تفاقم جراء تردي صيانة أنظمة إدارة النفايات، والافتقار إلى مياه نظيفة للشرب أو الري".
وأشار المتحدث أن الأمم المتحدة وشركاءها يديرون نحو 1200 مرفق لعلاج الكوليرا.
إلا أنه أكد أن أزمة التمويل ما تزال تقف عائقا أمام تحقيق نتائج ملموسة في هذا الإطار.
وقال: "إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تتطلب توفير 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات لأكثر من 20 مليون شخص هذا العام".
وأضاف "حق" أن 32% فقط من ذلك المبلغ تم توفيره.
و"الكوليرا" وباء يسبب إسهالا حادا، ويمكن أن يودي بحياة المرضى خلال ساعات، سيما الأطفال.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم منذ نحو 5 سنوات، فضلا عن مختلف القطاعات والخدمات. -

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