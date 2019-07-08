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مدرب كمال أجسام يتزعم تشكيلا عصابيا لخطف طالب

قضايا وحوادث

خطف
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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تشكيل عصابى

محكمة جنوب القاهرة

خطف طالب

تجديد حبس

الوايلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين، بتكوين بتشكيل عصابى يقوده مدرب كمال أجسام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف ابن صاحب شركة سياحة، لمساومة أهليته لدفع فدية مالية، مقابل إرجاعه لأهله، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.  

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، من ضبط 4 أشخاص (مدرب بصالة ألعاب رياضية - سائق - موظف - عامل)، حال استقلالهم سيارتين قيادة الثانى والثالث، مُثبت على لوحات إحداهما ملصق يحمل أرقام وهمية، حيث يعملان عليها كسائقين بإحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتـف المحمولـة، وبحوزتهــم (2 فرد خرطـوش - 5 طلقـات مـن ذات العيـار- 2 طبنجة صوت- 2 ملصق مدون عليهما أرقام لوحات (هـ ف أ 147)- 2 "أفيز"بلاستيك).

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمناقشتهم أقر الأول، بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته (ربة منزل،مقيمة بالقليوبية) طرف أحد الأشخاص (صاحب شركة للسياحة بدائرة قسم شرطة الساحل،مقيم بالقليوبية)، وعلمها بثرائه خططا لاختطاف أحد نجليه، ومساومته على دفع مبلغ مالى، نظير إطلاق سراحه، فاستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.

وقام المتهمون باصطناع ملصقات اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزتهم لدى (صاحب محل إكسسوارات سيارات بالجيزة)، وتوجهوا لمنطقة سكن المتهم والشروع فى خطف نجله (طالب بإحدى الكليات)، إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططه، فحضر مرة أخرى، لمحل الضبط صحبة باقى المتهمين، تمهيداً لخطف الأبن الآخر (طالب بإحدى الكليات)، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة.


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