اغتصاب جماعي لفتاة سورية بلبنان وفض بكارتها

08 يوليه 2019 - 09:00 م

قال بيان صادر عن الأمن اللبناني، نشرته صحف محلية، إن معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام مجموعة أشخاص باغتصاب فتاة قاصر (14 سنة) من الجنسية السورية، وفض بكارتها، وتصويرها، وابتزازها لاحقًا بواسطة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو.

وأضافت مديرية الأمن، :" ومن خلال المتابعة، تمكنت المفرزة المذكورة من تحديد هويات الفاعلين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، وعددهم 8 أشخاص“.

وأوضحت أن اثنين من الجناة يحملان الجنسية السورية، بينما الباقون لبنانيون.

وذكرت أن معظم مرتكبي الجريمة في العشرينات من العمر، فيما كان أحدهم من مواليد عام 1986″.

وأوضح أنه “ جرى ضبط سيارة نوع ”أوبل“ لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل، وقد اعترف جميع الموقوفين بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن /15/ درّاجة آلية من مدينة صور وضواحيها“.

كما تم الاستماع إلى إفادة القاصر من قبل عناصر مخفر النبطية، وبالتوسّع بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم.