أب يحبس ابنته ويقيدها بالسلاسل بعد مطالبتها بالميراث

08 يوليه 2019 - 08:47 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من تحرير فتاة قيدها والدها وابن خالها بالسلاسل والأقفال الحديدية وحبسوها داخل المنزل بمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، بعد أن طالبت بحقها من ميراث والدتها المتوفاة.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.

انتقل المقدم محمد الدروي رئيس مباحث المركز وعثر على فتاة تدعى«نورا-ع-م» 30 عاما، بدون عمل، مقيدة بسلاسل وأقفال حديدية داخل المنزل، وجرى نقلها للمستشفى العام، حيث كانت في حالة إعياء شديدة وتوجد آثار تورمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتحرر محضرا بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى.

أفادت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، أن الفتاة تعرضت لإعتداء من جانب والدها وأبناء خالها بسبب خلاف على تقسيم الميراث الخاص بوالدتها المتوفاة.

وبتقنين الإجراءات جرى إلقاء القبض على الوالد ويدعي «ع-م»، وأبناء خال المجني عليها، وهما «م-ا» و«ح-ا»، وبعرضهم على النيابة العامة بمركز ديرمواس قررت بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.