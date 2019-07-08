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الاحتلال يعلن اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى داخل إسرائيل

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نفق - صورة أرشيفية
نفق - صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اكتشاف نفق أرضي يمتد من داخل قطاع غزة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أردعي، في بيان، إن "بناء العائق تحت الأرضي في الحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة. في هذه الساعات تقوم قوات جيش الدفاع بأعمال دراسة متقدمة في المسار".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين إسقاط طائرة مُسيرة قال إنها تسللت من قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" صباح اليوم الاثنين، "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة حيث تم إسقاطها من قبل قوات جيش الدفاع وتم نقلها للفحص".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات سابقة، إن "سياستي تجاه غزة واضحة وهي إعادة التهدئة، ولكن بموازاة ذلك، نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر؛ هذه هي تعليماتي للجيش".


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