مرتضى منصور: هناك نواب ليس معهم شهادة جامعية

08 يوليه 2019 - 07:57 م

اعترض النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل قانون المحاماة، مثل منع طلاب التعليم المفتوح من القيد بالنقابة، مشيرا إلى إنه هناك نواب بالبرلمان ليس معهم شهادة جامعية فلماذا نظرة التعالى، بحسب قوله.

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "النائب سياسى والمحامى صاحب مهنة"، فيما رد مرتضى منصور قائلا: "اللى اخد دبلوم واجتهد ودخل الجامعة لماذا يحرم من القيد، يجب أن يكون القياس هل المحامى محترم ويحترم المهنة والرسالة أم لا".

وأضاف "منصور" بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروع به عيوب أكثر من المميزات، متابعًا: "الميزة الوحيدة هى إعفاء أعمال المحاماة من القيمة المضافة وهذا يؤكد تقدير ظروف المحامين لأن المحامى مش فاتح محل بقالة".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون العلاقة بين المحامى والنيابة والقاضى علاقة محترمة، وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "وضع قواعد للقيد بالنقابة هى التى ستجعل العلاقة محترمة وعدم وجود هذه القيود هى اللى هتخلى العلاقة ليست محترمة".

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "قاعة المجلس بها من عمل محامى وممثل نيابة ومن رئيس محكمة ومن كان متهما"، مضيفا: "أنا لعبت الأربع أدوار فكنت متهما ومحاميا ورئيس محكمة ورئيس نيابة، ومفيش قانون يتم عمله لصالح شخص معين واللى عايز ينزل الانتخابات ينزل".