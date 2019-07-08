تسويق «الكاف»: خروج مصر لن يؤثر على إيرادات أمم إفريقيا

08 يوليه 2019 - 07:29 م

أشاد عبد المنعم باه، مدير التسويق التلفزيوني بالاتحاد الإفريقي، بالتنظيم المميز لمصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من الناحية التسويقية.

وقال باه في مؤتمر صحفي عقد اليوم باستاد الإسماعيلية: "لم نتلق الأرقام بشأن عدد المشاهدات حتى الآن لكننا نؤكد أن كأس الأمم حققت نجاح كبير مقارنة بنسخة 2017 حوالي 80 دولة حول العالم بكل القارات حصلت على حقوق البث ."

وعن نجاح البطولة على منصات التواصل الاجتماعي قال: "اتخذنا العديد من الإجراءات لضمان تقديم أفضل خدمة خلال البطولة وفريق الديجيتال ميديا يقوم بمجهودات كبيرة في هذا الصدد ."

أضاف: "هناك أزمة غاية في الخطورة بالنسبة لنا ونحاول منعها، من خلال شركة تسرق البث التلفزيوني دون الحصول على تصريح من الكاف وتسبب في العديد من الأزمات لنا ومع الشركات التي اشترت حقوق البث ونسعى لحل تلك المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية للرد على تلك التجاوزات ."

وعن اقصاء مصر من البطولة قال: "عائدات البطولة لا تتوقف على بقاء مصر في المسابقة، لأن كل العقود ابرمت قبل البطولة، ولايمكن التراجع عنها ."

وعن ضعف الحضور الجماهيري باستثناء مباريات مصر قال: "هناك مشكلة كبيرة وهي المدرجات الخالية في عدة مباريات وبالتأكيد فإن قارة أفريقيا كبيرة جدا ونحن نتفهم صعوبة سفر الجماهير ."

وتابع: "إقصاء مصر تسبب في مشكلة بالمدرجات ونبحث عن حلول مع المسئولين في مصر لتوفير جماهير للمباريات المتبقية من البطولة، وعلينا أن نشكر الجهود التي قدمتها الحكومة والمسئولين في مصر بعدما نجحوا في التنظيم خلال تلك المدة القصيرة ."

واختتم تصريحاته قائلا: "تنص لوائح الكاف على أن تحصل الدولة المضيفة على 20% من عائدات البث وهو ما سيتم تطبيقه هنا بالنسبة لأرباح مصر من التلفزيون ".