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حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

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رسالة مؤثرة من "السعيد" لإدارة "بيراميدز"

المصريون

الزمالك

عبد الله السعيد

بيراميدز

نفى ممدوح عيد، المدير التنفيذي لفريق بيراميدز، رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال عيد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: «لا حديث عن وجود صفقة تبادلية مع نادي الزمالك يكون طرفها السعيد والموضوع مغلق تمامًا».

وأضاف أن بيراميدز بصدد التعاقد مع صفقة مدوية خلال الساعات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح: "بيراميدز لن يفصح عن هوية الصفقة في الوقت الحالي، إلا بعد الانتهاء منها بشكل رسمي".


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