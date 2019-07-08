  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
مالي وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار ومالي

أوبر

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

محرر المصريون مع جمال بلماضي

مدرب الجزائر لـ«المصريون»: لن نتنازل عن اللقب (حوار)

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء «السيسي» برؤساء جنوب أفريقيا والكونغو والنيجر

أحمد حجازى

مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

هجوم بحري

السعودية تُحبط هجوم بحري خطير

محمد صلاح

«جنوب إفريقيا» تسخر من صلاح بصورة مُهينة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

جنود الاحتلال يحرقون زيهم العسكري

شاهد.. تمرد بين جنود الاحتلال وحرق زيهم العسكري

عبد الله السعيد

حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

حازم إمام يعلن اعتزاله العمل العام

الرياضة

حازم امام
حازم امام

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إعلامي سعودي يعلن اعتزاله نهائيًا على الهواء

#

بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله

#

"العسكري السوداني" يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

#

حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام

اتحاد الكرة

المصريون

حازم امام

قرر حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، اعتزاله العمل العام في مصر، بسبب الهجوم الشديد الذي يتعرض له دائما.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: " لقد اتخذت قرار بعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة مجددا منذ 4 أشهر".

وأضاف "العمل العام يعرضك لهجوم شديد، فهو يأخذ منك أكثر مما يعطيك".

وعن إقالة خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب قال "أرقام أجيري مع منتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن أداء الفريق في بطولة أمم إفريقيا لم يكن مرضيًا للجميع رغم الفوز في الثلاث مباريات الأولى ".

وكشف حازم إمام إنه عقد جلسة مع خافيير أجيري، رفقة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، لمناقشة بعض الأسماء من أجل انضمامها للمنتخب، مشيرا أنه رفض ضم بعض الأسماء التي تم طرحها ".

واختتم حازم إمام تصريحاته قائلا "لقد وعدنا أجيري بمتابعة بعض اللاعبين اللذين تم ترشيحهم قبل توقف الدوري بـ4 أسابيع ولكن عند إرسال القائمة فوجئنا بعدم اختيار تلك الأسماء وبالطبع لم نتدخل في النهاية لأنها رؤية الجهاز الفني ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ألمانيا تغضب «ترامب» وتعلن رفض طلبه
» حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد
» حازم إمام يعلن اعتزاله العمل العام
» تغييرات بالجملة في تشكيل تونس أمام غانا
» حذف 400 ألف بطاقة من التموين
» البابا يصلي من أجل مهاجرين قتلوا في غارة جوية في ليبيا
» طرابلس.. مطار معيتيقة يعلن إعادة فتح مجاله الجوي
» الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة
» «ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة
» «بوابة واحدة» لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت
» بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان