» حازم إمام يعلن اعتزاله العمل العام

08 يوليه 2019 - 06:45 م

قرر حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، اعتزاله العمل العام في مصر، بسبب الهجوم الشديد الذي يتعرض له دائما.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: " لقد اتخذت قرار بعدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة مجددا منذ 4 أشهر".

وأضاف "العمل العام يعرضك لهجوم شديد، فهو يأخذ منك أكثر مما يعطيك".

وعن إقالة خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب قال "أرقام أجيري مع منتخب مصر تبدو طبيعية، إلا أن أداء الفريق في بطولة أمم إفريقيا لم يكن مرضيًا للجميع رغم الفوز في الثلاث مباريات الأولى ".

وكشف حازم إمام إنه عقد جلسة مع خافيير أجيري، رفقة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، لمناقشة بعض الأسماء من أجل انضمامها للمنتخب، مشيرا أنه رفض ضم بعض الأسماء التي تم طرحها ".

واختتم حازم إمام تصريحاته قائلا "لقد وعدنا أجيري بمتابعة بعض اللاعبين اللذين تم ترشيحهم قبل توقف الدوري بـ4 أسابيع ولكن عند إرسال القائمة فوجئنا بعدم اختيار تلك الأسماء وبالطبع لم نتدخل في النهاية لأنها رؤية الجهاز الفني ".