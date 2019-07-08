مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

أمير سعد
حرص أحمد حجازي وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، رسالة اعتذار إلى الجماهير المصرية بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.
وقال حجازي على صفحته الشخصية على تويتر: "بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكو وحلمنا في ارضنا ووسط جماهيرنا واهلنا ".
ووجه مدافع وست بروميتش شكره للجماهير قائلًا: "بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي ".
وكان المنتخب الوطني خرج من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد .
بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا و حلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا— Ahmed hegazi (@Hegazi) July 8, 2019
بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي#حقكوا_علينا pic.twitter.com/YMGNCinFxs
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