تفاصيل لقاء «السيسي» برؤساء جنوب أفريقيا والكونغو والنيجر

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استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه اليوم خلال زيارته لنيامى في عاصمة النيجر، برئاسة الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة التنسيقية، التي تعد الأولى بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية تحت رئاسة مصرية، وذلك بغرض إطلاق مرحلة جديدة من تكامل الأدوار وتنسيق الجهود في إدارك المزيد من اندماج الإقليمي والتكامل القاري. وفى جلسة ثانية، تم بحث اعتماد جدول الأعمال.

وعلى هامش زيارة لنيامى عاصمة النيجر، التقى الرئيس السيسى سيريل راموفازا رئيس جنوب أفريقيا، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما استقبل أيضا محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر ورئيس الدولة المضيفة للقمة.

وحرص عدد من زعماء القارة الأفريقية في التقاط الصور التذكارية على هامش انعقاد القمة في نيامى عاصمة النيجر.


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