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خروج المنتخب من كأس أفريقيا.. وفيديو جديد لـ"وردة".. الأكثر اهتماما

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عصام الشربيني

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مفاجأة.. فتح ملفات فساد اتحاد الكرة بعد الخروج الإفريقي

أولى قطاع واسع من مستخدمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما كبيرا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ 12 للقمة الإفريقية الاستثنائية المقامة فى نيامي، عاصمة النيجر، والتي انطلقت صباح أمس، برئاسة الرئيس السيسي، حيث تداول العديد من الرواد أجزاء من كلمة الرئيس أمس، الذي أكد الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية ودخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنئ أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية، كما شدد على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية المهمة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة. وعلى صعيد آخر توالت ردود الأفعال الغاضبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج المنتخب الوطني من كأس الأمم الإفريقية بعد هزيمته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف في الدقيقة 85 من عمر المباراة، حيث دشن العديد من الرواد عدة هاشتاجات للتعليق على المباراة، تصدرت جميعها قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا على تويتر أمس، من أبرزها (#منتخب_المتحرشين) و (#امم_افريقيا_2019) و(#اتحاد_الكره) . وعبر العديد من المغردين عن استيائهم من أداء المنتخب المصري وخروجه بهذه الطريقة من بطولة فاز بها عدة مرات، فيما رأى آخرون أن ما حدث يخلق فرصة للقيام بتغييرات في اتحاد الكرة.
وأشار العديد من المغردين إلى مشاركة اللاعب عمرو وردة، الذي أثار جدلًا مؤخرًا، في المباراة والمتهم بتحرشه بفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول عدد كبير من الرواد خبر تلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، 3 بلاغات تطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكرة المستقيل، هاني أبوريدة، وأعضاء الاتحاد، بتهمة إهدار المال العام، مع التحفظ على أموالهم.
وفي سياق متصل أثار فيديو جديد تم تداوله عبر شبكات التواصل للاعب عمرو وردة، غضب الرواد، يظهر خلاله وهو يرقص بطريقة غريبة وتتنافى مع الآداب العامة مع بعض أصدقائه.
يذكر أن "وردة" تسبب في إحداث مشكلة في معسكر المنتخب الوطني على هامش مشاركته في بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد ثبوت تحرشه بعارضة أزياء، ونشر صور ضوئية من المحادثات التى دارت بينهما على موقع انستجرام.

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