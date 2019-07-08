  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
مالي وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار ومالي

أوبر

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

محرر المصريون مع جمال بلماضي

مدرب الجزائر لـ«المصريون»: لن نتنازل عن اللقب (حوار)

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء «السيسي» برؤساء جنوب أفريقيا والكونغو والنيجر

أحمد حجازى

مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

هجوم بحري

السعودية تُحبط هجوم بحري خطير

محمد صلاح

«جنوب إفريقيا» تسخر من صلاح بصورة مُهينة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

جنود الاحتلال يحرقون زيهم العسكري

شاهد.. تمرد بين جنود الاحتلال وحرق زيهم العسكري

عبد الله السعيد

حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

"إعمار مصر" و"النصر للإسكان" توقعان عقد تسوية أرض "أب تاون كايرو"

مال وأعمال

شركة إعمار مصر للتنمية،
شركة إعمار مصر للتنمية،

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

أديب: "اللى حصل مصيبة إحنا دلوقتي مسئولية مين"

#

رئيس لجنة الفتوى بـ"الأزهر": أرض سيناء مقدسة

#

مصر الجديدة للإسكان تطرح 32 قطعة أرض بشيراتون للبيع المباشر

#

تطورات جديدة في قضية اندماج "أوبر" و"كريم"

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، التوقيع على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن أرض مشروع "أب تاون كايرو"، بمقر الإدارة العام للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مشروع عقد التسوية يشمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار مصر للتنمية عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي.
وقالت إنه سيتم عرض مشروع عقد التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أن يتم العرض على مجلس الوزراء لاحقا.
يشار إلى أن شركة النصر، كانت قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما الخاص بمشروع "أب تاون كايرو"، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.
وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع "أب تاون كايرو" لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.
وكانت إعمار مصر للتنمية، قالت في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات إيجابية مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن تسوية النزاع القائم بين الشركتين على أرض مشروع "أب تاون كايرو".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ألمانيا تغضب «ترامب» وتعلن رفض طلبه
» حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد
» حازم إمام يعلن اعتزاله العمل العام
» تغييرات بالجملة في تشكيل تونس أمام غانا
» حذف 400 ألف بطاقة من التموين
» البابا يصلي من أجل مهاجرين قتلوا في غارة جوية في ليبيا
» طرابلس.. مطار معيتيقة يعلن إعادة فتح مجاله الجوي
» الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة
» «ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة
» «بوابة واحدة» لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت
» بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان