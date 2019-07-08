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طرابلس.. مطار معيتيقة يعلن إعادة فتح مجاله الجوي

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك بإعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت السلطات أغلقت المطار في وقت سابق أمس الأحد بعد سقوط قذائف عليه.

وقالت سلطات المطار "ستباشر الشركات الناقلة استقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم بعد قليل".

وأعلنت السلطات "إصابة ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية الأفريقية جراء هذه القذائف". ولم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن.

وفي وقت سابق ذكرت السلطات أنه جرى "توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة... بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة".


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