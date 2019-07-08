  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
مالي وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار ومالي

أوبر

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

محرر المصريون مع جمال بلماضي

مدرب الجزائر لـ«المصريون»: لن نتنازل عن اللقب (حوار)

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء «السيسي» برؤساء جنوب أفريقيا والكونغو والنيجر

أحمد حجازى

مدافع المنتخب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير: آسفين

هجوم بحري

السعودية تُحبط هجوم بحري خطير

محمد صلاح

«جنوب إفريقيا» تسخر من صلاح بصورة مُهينة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

جنود الاحتلال يحرقون زيهم العسكري

شاهد.. تمرد بين جنود الاحتلال وحرق زيهم العسكري

عبد الله السعيد

حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

التحفظ على هاتف نائب صور هذا الأمر داخل البرلمان

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

"على عبد العال" يصل إلى الصين في زيارة رسمية

#

«شوبير» متوعدًا «سرطان الرياضة»: «نهايتك قريبة»

#

"الزراعة"تستعد لشم النسيم بجولة داخل حديقة الحيوان

#

نائب لزعيم الأغلبية: أنت لا تعرف شيئًا عن القصب

طالب الدكتور علي عبدالعال بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالنائب محمد عطا سليم أثناء تصويره جانبا من الجلسة العامة اليوم.

وعلق "عبدالعال" على الواقعة قائلًا: "أرفض أن تصور الجلسة بهذا الشكل ولابد أن تحصل على إذن"، وجاء ذلك خلال مناقشة المادة 151 فقرة أولى والتي تنص على أنه "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبناء على إذن من المحامي العام الأول"، وفقًا لـ"الأهرام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ألمانيا تغضب «ترامب» وتعلن رفض طلبه
» حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد
» حازم إمام يعلن اعتزاله العمل العام
» تغييرات بالجملة في تشكيل تونس أمام غانا
» حذف 400 ألف بطاقة من التموين
» البابا يصلي من أجل مهاجرين قتلوا في غارة جوية في ليبيا
» طرابلس.. مطار معيتيقة يعلن إعادة فتح مجاله الجوي
» الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة
» «ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة
» «بوابة واحدة» لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت
» بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان