» «بوابة واحدة» لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت

08 يوليه 2019 - 05:30 م

-

أطلقت شركة «أكسبت»، المصرية الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني، خدمة «ديليفري» الجديدة، والتي من شأنها تسريع وتيرة التعامل المالي عبر الإنترنت وسهولة عملية التحصيل وتتبع الأموال والفوترة، الأمر الذي يعود على المستخدم متلقي الخدمة في تلبية جميع رغباته في التعاملات المالية بشكل سهل وسريع، وكذلك على التاجر في تتبع جميع عمليات التحصيل في نافذة واحدة.



منذ بداية عام 1996 عندما بدأت البنوك في استخدام بطاقات الائتمان، تغيرت حياة الناس، وبدأوا في استخدام هذه البطاقة لإيداع أو سحب الأموال من حساباتهم المصرفية، وبمرور الوقت، بدأ تطور التسوّق عبر الإنترنت، وبالتالي فإن القدرة على الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقة الخصم أو الائتمان جعلت تجربة التسوق أكثر سهولة ومتعة.



وعلى الرغم من نمو المعاملات عبر الإنترنت، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون الدفع نقدًا عند الاستلام، لذلك، عندما يختار العميل شراء منتج عبر الإنترنت، يختار الدفع نقدًا عند الاستلام، وهو الأمر، الذي سيطلب التاجر معه من شركة التوصيل، أو البريد الحضور لاستلام المنتج، وسيقوم البريد بدوره بإيصال المنتج إلى العميل، لتحصيل مقابل المنتج، ثم نفس المراحل بالعكس لرد المال إلى التاجر، المشكلة في هذا النموذج هو أن التاجر يحتاج إلى تجاوز عقبات كثيرة وخطوات أكثر لاسترجاع أمواله.



لا يقف الأمر عند هذا الحد حيث يواجه التاجر عقبات أخرى في تحصيل إيراداته من كيانين مختلفين، كذلك الدفع لكل من مزود خدمة الدفع والبريد السريع أو شركة التسليم، بالإضافة إلى ذلك، الخطوات الكثيرة في كل مراحل التسليم عند كل عملية الأمر، الذي يترتب عليه متابعة تفاصيل دقيقة نهاية كل شهر لمئات أو آلاف عمليات البيع والشراء لتتبع عمليات تدفق المال.











لكن ماذا لو كان هناك حل واحد لتجاوز كل تلك العقبات؟، الحل السريع لكل تلك الخطوات في خطوة واحدة هو Accept Payment Gateway ، فمع طرق دفع متعددة، يمكنك الحصول على النقد عند الاستلام، كذلك ليست هناك حاجة لتحميل الطلبات يدويًا إلى شركة التوصيل، بمجرد أن يختار العميل الدفع نقدًا عند الاستلام، يقوم فقط بإدخال معلومات الشحن الخاصة به، وسوف تقوم Accept بمعالجة بقية العملية، الأمر الذي من شأنه أن يجعلك تتبع طلبك بشكل صحيح وبسهولة في مكان واحد.











ولتجنب الوقوع في مشكلة جمع الأموال، طرحت «أكسبت» حل سريع لإجراء كل هذا في عملية واحدة فقط، حيث توفر الشركة أكثر من 6 طرق دفع مختلفة، لذلك سيحصل العميل على تسوية جميع طرق الدفع الخاصة أسبوعيًا في نفس الوقت، كذلك ستتيح التخلص من متاعب إعداد التقارير، كما يمكن للعميل من خلال Accept Payment Gateway أن يكون لديه نظام تقارير فوري، حيث يمكن للمستخدم الحصول على الأموال من خلال البطاقات والأقساط والمحفظة الذكية، ومنافذ بيع الأكشاك، وأخيرًا وليس آخرًا من خلال الدفع نقدًا عند الاستلام