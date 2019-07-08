» إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة 10 أيام

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير المرور، في بيان لها اليوم الإثنين عن إغلاق جزئي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، للقيام بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية للجزيرة الوسطى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأوضح البيان أن الأعمال عبارة عن صيانة الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى للطريق الدائري بدءا من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، على أن تستغرق تلك الأعمال 10 أيام بدء من مساء غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق منتصف الليل حتى الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 10يوليو الجاري، وسيتم استقطاع حارة مرورية من 4 حارات لتوقف المعدات العمل مع وضع العلامات والإرشادات الدالة وتعيين الخدمات اللازمة.