الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم، بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم، كما عقد اجتماع مع وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن تعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي) بديوان المظالم.

وقال: "إن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من تعيينات؛ يأتي امتدادًا للدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم حرصاً منهما على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.

وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور "اليوسف" اللهَ عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، خير الجزاء، وأن يديم توفيقهما وعزّهما، كما دعا الله أن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية.

وعلى الجانب الآخر، استقبل الملك سلمان، في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب.

وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام عليه، كما استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات العاهل السعودي، حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودولياً.


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