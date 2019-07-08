شاهد.. أول ظهور لـ«ريهام سعيد» بعد إصابتها ببكتريا مميتة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها، بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية في وجهها، وإصابتها ببكتيريا مميتة في منطقة الوجه.

وبدت علامات المرض على وجه الإعلامية في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة "لأصحابي اللى عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء".

وكان مصدر مقرب من سعيد أوضح أنها وضعت على أجهزة داخل المستشفى لمدة أسبوعين، من أجل منع انتشار البكتيريا في الدم ووصولها إلى المخ.

وحذر الأطباء من أن البكتيريا قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة، كما أنها قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

وقبل دخول سعيد المستشفى، طالبت جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بأن يدعو لها، وكتبت في منشور أقرب إلى وصيتها: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".