» التحالف العربي يعلن إحباط استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قواته البحرية أحبطت محاولة عناصر من الحوثيين، استهداف إحدى السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر، بواسطة قارب مفخخ.

وصرح المتحدث الرسمي، باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأنه "في صباح هذا اليوم الاثنين، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish ".

وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا، مؤكدا أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية".