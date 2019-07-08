» العثور على متفجرات في أندرلخت ببلجيكا

أعلنت النيابة العامة في بروكسل الإثنين، اكتشاف متفجرات في مخبأ باندرلخت قرب العاصمة البلجيكية، فيما أشارت إلى فتح تحقيق بالخصوص.

وفي بيان قالت النيابة العامة "لا شيء يتيح التأكيد في الوقت الحالي بأنّ الأمر يتعلق بعبوات يُراد استخدامها في هجوم مقبل".

وأضافت أنّ "فرضية اكتشاف مخبأ متفجرات قديم يجري النظر بها أيضًا".

واكتشف عامل هذه المتفجرات "بدائية الصنع" حوالى الساعة 19،30 بالتوقيت المحلي (17،30 بتوقيت غرينتش)، في يوم مرور سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية في بروكسل.

وكانت المتفجرات مخبّأة في كيس جرى العثور عليه في "مخبأ درج منزل".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة دني غومان لفرانس برس، إنّ "لا شيء يتيح القول بأنّ السباق كان مستهدفًا".

وأوضحت النيابة أنّه جرى العثور في الكيس أيضًا على سكاكين وقبضات حديدية، ولم يتم تحديد أي مشتبه به.

وتعرّضت بلجيكا عدة مرات إلى هجمات إرهابية، بالأخص في 22 مارس 2016 حين تحوّلت العاصمة إلى مسرح لهجوم مزدوج تبناه داعش وأدى إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 340.

كما شهد هذا البلد في السنوات الثلاث الماضية عدّة اعتداءات تعرّض لها عسكريون وعناصر شرطة، وتبنى بعضها تنظيم داعش.