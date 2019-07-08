  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
مالي وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة كوت ديفوار ومالي

جنود الاحتلال يحرقون زيهم العسكري

شاهد.. تمرد بين جنود الاحتلال وحرق زيهم العسكري

الاخوان

قاض إخواني منشق: الإخوان أسلافهم الحشاشون

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

اقتحام المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد «الأقصى»

ريهام سعيد

شاهد.. أول ظهور لـ«ريهام سعيد» بعد إصابتها ببكتريا مميتة

ثروت سويلم

«ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة

الأميرة حصة بنت سلمان

ابنة العاهل السعودي تتهم عاملًا مصريًا بمحاولة تصويرها داخل غرفتها

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا

''كمارا'' يعلن تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مالي

وزير الري يتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول فى أسوان

الحياة السياسية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الوزير" يطالب 16 شركة بالاستثمار بـ"السكة الحديد"

#

تفاصيل لقاء "مدبولى" بـ وزير الاتصالات الروسى

#

السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط

#

مدبولى: لا قلق على الاقتصاد طالما نفذنا برنامج الصندوق

قام الدكتور / محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بزيارة تفقدية لمحافظة أسوان استهدفت تفقد أعمال الحماية من أخطار السيول التي تنفذها الوزارة بوادي عبادي، وذلك ضمن منظومة الحماية التي تستهدفها الوزارة لحماية محافظة اسوان من اخطار السيول، حيث تشمل الاعمال تنفيذ عدد 1 سد و عدد3 حاجز وعدد 3 بحيرة بطاقة تخزينية تصل الي 25 مليون متر مكعب بتكلفة تناهز ال250 مليون جنيه.

وجدير بالذكر ان كميات الحفر التي استهدفتها الاعمال بلغت قرابة ال 7 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم الركام المستخدم في بناء السدود قرابة ال 200 الف متر مكعب.

وتجدر الاشارة الي ان حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بمحافظة اسوان خلال الثلاث اعوام الماضية بلغت قرابة ال 700 مليون جنيه، حيث تنوعت الاعمال ما بين اعمال حماية من اخطار السيول بالإضافة الى رفع كفاءة شبكتي الترع والمصارف.
هذا ومن اهم النقاط التي تحميها اعمال الحماية الجارية بوادي عبادي طريق ادفو مرسى علم بالإضافة الي المناطق السكنية والزراعات القائمة

كما تم تفقد إحدى البحيرات الجاري تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادي عبادي بسعة تخزينية 4.5 مليون متر مكعب بالإضافة الي حاجز توجيه بارتفاع تسعة امطار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 مليون مكعب، حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه.

وتجدر الإشارة الى ان الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات اسوان والاقصر وقنا بقيمة تجاوز ال 650 مليون جنيه حتي عام 2021 تتنوع ما بين سدود اعاقة وبحيرات صناعية

وجدير بالذكر أن الجولة اشتملت تفقد مفيض طوارئ السد العالي ومدى جاهزية بوابات المفيض لاستقبال الفيضان الجديد للعام المائي 2019/2020.

كما شهدت الجولة تفقد أعمال التطوير بمنطقة رمز السد العالي ومدى جاهزيته لاستقبال ضيوف مصر من الأجانب والمصريين والاستعداد للموسم السياحي 2019/2020، وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف الصحي بمنطقة الرمز بالسد العالي.

وعلي هامش الزيارة.. تفقد الدكتور عبد العاطي اعمال إنشاء كوبري بديل للكوبري المار اعلي خزان أسوان والجاري العمل بها من خلال وزارة النقل (النيل العامة لإنشاء الطرق(الجزء الشرقي) – المقاولون العرب (الجزء المعلق) – شركة النيل العامة للطرق والكباري (الجزء الغربي)) .

كما تفقد السيد الوزير أعمال التطوير بمتحف النيل بأسوان وعملية المسرح المكشوف بالمتحف والتي تأتي في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير متحف النيل ليكون مركزا ثقافيا افريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الافريقية ووجه سيادته بسرعة إنجاز أعمل تطوير المتحف والالتزام بالجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من الأعمال المطلوبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة
» «بوابة واحدة» لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت
» بحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي
» «ابو حبيبه» في قبضة الامن
» إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة 10 أيام
» تصوير شاب بقميص نوم قبل ممارسة الرزيلة
» التحالف العربي يعلن إحباط استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر
» البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه
» وزير البترول يشيد بقانون الثروة المعدنية داخل مجلس النواب
» العثور على متفجرات في أندرلخت ببلجيكا
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 3,7 مليار جنيه فى يونيه

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان