السجن 10 سنوات لعاطلين لاتهامهما بقتل شاب

08 يوليه 2019 - 04:47 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بقتل شاب عمدا مع سبق الإصرار في المرج.

ووجهت النيابة للمتهم "ا.ا، "عاطل و"ر.ج" عاطل، قتلوا المجني عليه "ح.س" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، بسبب مشاجرة بينهما قاما على إثرها بطعنة قاصدين إزهاق روحه، فاحدثا ما به من الإصابات التي أودت بحياته.

بدأت الواقعة بتلقى قسم المرج، بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب غارقا في دمائه أثر مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لشاب، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة للخلافات سابقة بينهما على فتاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أحالتهما الى المحكمة والتى بدورها قضت بحكمها المتقدم.