» الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الإثنين، ارتفاع معدلات الطلاق في مصر في 2018 مقارنة بـ 2017، وكانت أعلاها في العاصمة القاهرة، وأقلها في محافظتي أسيوط والمنيا.

وجاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، "بلغت عدد إشهادات الطلاق211 ألفا و554 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7 في المئة".

وتطرق البيان، إلى "عدد إشهادات الطلاق التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فـى منتصف نفـس العام".

وبلغ معدل الطلاق 2.2 في الألف عام 2018 مقابل 2.1 في الألف عام 2017، وبلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,7 فى الألف بالريف.

كما بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وقال البيان: "بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفا و315 عقدا عام 2018 مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017، بنسبة انخفاض 2.8 في المئة".

وفي سبتمبر 2018 أطلق الأزهر الشريف بمصر، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف" للحد من نسب الطلاق بالبلاد، بعد 5 أشهر من حملة أولى بعنوان تحت عنوان "لم الشمل"؛ لمواجهة هذه الظاهرة اللافتة بالبلاد.


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