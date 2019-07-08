» «ابو حبيبه» في قبضة الامن

08 يوليه 2019 - 04:40 م

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط "أبو حبيبة" عاطل مسجل خطر هارب من مؤبد فى حملة أمنية بكفر الزيات، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات ومعاونيه النقباء أحمد شيحه ومحمد نصحى وعمرو شلش من ضبط" ا . ص .ا .ع " وشهرته "ابو حبيبة" 43 سنة عاطل مسجل شقي خطر مقيم كوم حمادة محافظة البحيرة وهارب من تنفيذ حكم مؤبد.

كما ضبط بحوزته سلاح ناري بندقيه خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين وبحوزته "طلقة خرطوش نفس العيار- 27 تذكرة هيروين - 11 قطعة حشيش جميعهم بقصد الاتجار - مبلغ 1240 جنيها حصيلة البيع - هاتف محمول".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.