» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 3,7 مليار جنيه فى يونيه

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيه الماضى، بلغ نحو 3 مليارات و688مليون جنيه، تم تحصيل 957 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 7 آلاف و102سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارًا و974مليون جنيه خلال يونيه الماضي، الشهر السادس لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

قال رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالى ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو 518 مليون جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي إعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات، موضحًا أنه تم إعفاء هذه السيارات من سداد أكثر من 700 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1769 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 895 مليون جنيه خلال يونيه الماضى، وتم تحصيل 205 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 870 رسالة قطع غيار سيارات خلال يونيه الماضى بقيمة 819 مليون جنيه، وتم تحصيل 106 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 23 مليون جنيه.