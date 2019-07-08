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البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ثانية جلسات الأسبوع، وخسر رأسمالها السوقي نحو 2.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.21% عند مستوى 14042 نقطة.

بينما انخفض إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.3%، ليغلق عند مستوى 556 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.9% ليغلق عند 1436 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنهاية التعاملات نحو 748.6 مليار جنيه، مقابل 746.2 مليار جنيه، فاقدا 2.4 مليار جنيه.


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