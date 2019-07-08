  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:15 م
بحث متقدم
كورة

بصورة مهينة لـ"صلاح".. "إماراتي" يشمت في خسارة مصر

اللواء ممدوح مقلد

برلمانى عن أسباب الطلاق: "المرأة طماعة"

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

محاكمة ابنة العاهل السعودي بتهمة ضرب عامل

الإعلامية ريهام سعيد

«سرطان وتشوه بالوجه».. إعلاميون صدموا جمهورهم بأمراض خطيرة

الفريق حسام خيرالله

"خير الله" يكشف مفاجأة صادمة بشأن 11 سبتمبر

بيراميدز

بالأسماء.. الجهاز الفنى الجديد لـ"بيراميدز"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توصي باستبعاد هذا اللاعب نهائيًا من المنتخب

ارفيقيا

أول تعليق من "عبد الغني" على خروج المنتخب

زيادة الوقود تحرق الجميع

هل تتأثر أسعار السلع بزيادة الوقود؟.. اقتصاديون يجيبون

الاميرة نورة

أميرة سعودية تشترى ناديًا إيطاليًا عريقًا

في فرنسا..

مظاهرة لإنقاذ النساء بعد مقتل 74 امرأة

الصفحة الأخيرة

بالصور.. مظاهرات حاشدة واشتباكات للمواطنين مع الأمن ضد رئيس نيكارجوا
بالصور.. مظاهرات حاشدة واشتباكات للمواطنين مع الأمن ضد رئيس نيكارجوا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

كشف غموض ذبح سيدة مدينة نصر: محاولة اغتصاب تفسر الجريمة

#

"صلاح" ينعي محمود الجندي برسالة مؤثرة

#

اعترافات مثيرة لقاتل أرملة الشاعر "عفيفي مطر"

#

مالك بيراميدز "الأصلي" يتحدث عن تجربة "تركي آل شيخ"

المعاشات

بطولة

كاس

استثمار

بيراميدز

خرج مئات المتظاهرين في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، استكمالاً للحملة التي بدأت السبت الماضي لرفع الوعي والمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الإبادة الجماعية للسيدات في فرنسا على يد أزواجهم.

وخرجت النساء إلى ميدان الجمهورية بباريس بالتزامن مع ذكرى تأسيس مدينة باريس، وهن يحملن لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" ويهتفن بـ"الكوكب يحتاج إلى نساء أحياء"، ويرددن: "كفى"، ونظمت هذه المظاهرة منظمات غير حكومية للمطالبة بحقوق المرأة احتجاجًا على عنف الأزواج وقتل مئات الفرنسيات على يد زوجها أو رجل تعرفه، وفقا لشبكة cnbc الأمريكية.

وشارك في هذه المظاهرة فرنسيات من مختلف الأعمار وعدد قليل من الرجال، والتزموا الصمت لمدة 74 ثانية تقديرا لـ 74 امرأة قُتلت في فرنسا هذا العام على يد أزواجهم، وفقا للبيانات التي جمعتها مجموعة "Femicides par compagnons ou ex Femicides by " حيث قُتلت أربعة سيدات هذا الأسبوع.

أما الأرقام التي رصدتها وزارة الداخلية فقيل إن 130 امرأة قتلن في عام 2017 على يد أزواجهن، مقارنة بمقتل 123 امرأة عام 2016.

وشاركت في هذا الاحتجاج جولي جايت الممثلة الفرنسية وزوجة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والتي قالت "نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بما يحدث للنساء الفرنسيات اليوم، ويتوجب علينا تطوير المجتمع باستمرار من خلال دعمهن".

ونشرت العديد من الناشطات النسويات مقالة افتتاحية في صحيفة لوموند الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، يطالبن فيها الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعليق حضانة الأطفال من الرجال الذين يشتبه في أنهم قتلوا زوجاتهم، فضلًا عن فتح المزيد من أماكن المأوى للسيدات ضحايا العنف المنزلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مظاهرة لإنقاذ النساء بعد مقتل 74 امرأة
» وفاة ملكة جمال شهيرة بعد تحطم طائرتها
» الحكومة اللبنانية ترجئ جلساتها لحين الاستقرار السياسي
» «جراد» بحفل زفاف وذعر المدعوين
» ليبيا تطالب "الأفريقى" بحل أزمتها السياسية
» زوجان يعرضان نجلهما الرضيع للبيع
» مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه
» «المقاصة» يتعاقد مع لاعب أوغندا
» ألمانيا تنفى وجود قوات لها داخل سوريا
» نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام
» رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان