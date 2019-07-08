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زوجان يعرضان نجلهما الرضيع للبيع

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زوجان يعرضان نجلهم الرضيع للبيع
زوجان يعرضان نجلهم الرضيع للبيع

متابعات - أمينة عبد العال

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بالرغم من غرابة الموقف وعدم توقعه إلا أنه حدث بالفعل.

عرض زوجان أستراليان طفلهما للبيع على موقع إلكتروني مخصص لبيع الأشياء المستعملة، مقابل 50 دولارًا.

ونشر والدا الطفل صورته الشخصية بالإضافة إلى عنوان المنزل، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

كما تضمن الإعلان الذي حمل اسم "ألعاب خارجية للبيع"، أرجوحة وجهاز سكوتر.

وأثار الإعلان موجة غضب واسعة بين المعلقين على الموقع الذي نشر فيه، فيما قام الموقع بحذف الإعلان كونه "مخالفًا" لقوانين الموقع التي تحظر الاتجار بالبشر، أو بيع الأعضاء البشرية أو عروض التبني.


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