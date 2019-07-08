  • الإثنين 08 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:15 م
بحث متقدم
كورة

بصورة مهينة لـ"صلاح".. "إماراتي" يشمت في خسارة مصر

اللواء ممدوح مقلد

برلمانى عن أسباب الطلاق: "المرأة طماعة"

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

محاكمة ابنة العاهل السعودي بتهمة ضرب عامل

الإعلامية ريهام سعيد

«سرطان وتشوه بالوجه».. إعلاميون صدموا جمهورهم بأمراض خطيرة

الفريق حسام خيرالله

"خير الله" يكشف مفاجأة صادمة بشأن 11 سبتمبر

بيراميدز

بالأسماء.. الجهاز الفنى الجديد لـ"بيراميدز"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" توصي باستبعاد هذا اللاعب نهائيًا من المنتخب

ارفيقيا

أول تعليق من "عبد الغني" على خروج المنتخب

زيادة الوقود تحرق الجميع

هل تتأثر أسعار السلع بزيادة الوقود؟.. اقتصاديون يجيبون

الاميرة نورة

أميرة سعودية تشترى ناديًا إيطاليًا عريقًا

ليبيا تطالب "الأفريقى" بحل أزمتها السياسية

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن الأزمة التركية الليبية الجديدة وخطورتها

#

قمة القاهرة حول ليبيا تدعو إلى وقف القتال

#

تونس تدعو لحقن دماء الليبيين ووقف فوري لإطلاق النار

#

بيان عاجل من أمريكا بشأن التصعيد العسكري في ليبيا

ناشد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج قادة الاتحاد الأفريقي بدعم مبادرته السياسية للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.

وقال السراج في كلمة على هامش أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة البيجرية "نيامي" قال: "نعول على الدور المهم للاتحاد الأفريقي في الشأن الليبي، وندعو إلى دعم مبادرتنا للحل السياسي السلمي، ومساعدة الشعب الليبي على المضي قدما على طريق الامن والاستقرار والسلام".

وأضاف السراج: "ندرك جيدًا بأن لا حل عسكريًا للصراع في ليبيا، وأنه لا يوجد رابح من الصراع الراهن، بل هناك خاسر واحد وهو ليبيا".

في غضون ذلك، تطرق السراج في كلمته إلى الهجوم الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، مجددًا مطالبته للاتحاد الأفريقي بإصدار المؤتمر إدانة واضحة وقوية للضربة الضربة الهمجية والمتعمدة، التي تعد جريمة حرب كاملة الأركان، حسب تعبيره.

كما طالب السراج من قادة الاتحاد إرسال لجنة تحقيق بشكل فوري لكشف حقيقة الهجوم الذي استهدف مركز الإيواء والكشف عن مرتكبي الجريمة التي أسفرت عن سقوط عشرات الأشخاص.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي،عقيلة صالح، قد وضع خمسة شروط لقبول السراج منتصف الشهر الماضي.

وقال عقيلة صالح لبوابة الوسط: "على السراج أن يصدر قرارا رسميا بوقف تخصيص المبالغ المالية لمجموعة المليشيات في طرابلس وإخضاع المصرف المركزي لممثلين يختارهم مجلس النواب، ويصدر بيانا يتبرأ فيه من تحالفاته مع النمليشيات الإرهابية في طرابلس".

وأضاف: "لا بد من الاعتراف بدور الجيش الوطني الليبي وقيادته في محاربة الإرهاب والتطرف وسحب تحركاته الرسمية تجاه إدانة عمليات الجيش في كافة المحافل الدولية والإفراج عن المعتقلين فورا  داخل معتقلات الميلشيات".

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، أطلق في وقت سابق مبادرة من أجل التوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تعرفها ليبيا في الوقت الراهن


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مظاهرة لإنقاذ النساء بعد مقتل 74 امرأة
» وفاة ملكة جمال شهيرة بعد تحطم طائرتها
» الحكومة اللبنانية ترجئ جلساتها لحين الاستقرار السياسي
» «جراد» بحفل زفاف وذعر المدعوين
» ليبيا تطالب "الأفريقى" بحل أزمتها السياسية
» زوجان يعرضان نجلهما الرضيع للبيع
» مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه
» «المقاصة» يتعاقد مع لاعب أوغندا
» ألمانيا تنفى وجود قوات لها داخل سوريا
» نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام
» رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان