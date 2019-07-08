» «جراد» بحفل زفاف وذعر المدعوين

08 يوليه 2019 - 12:47 م

تفاجأ مدعوون لحفل زفاف عند تناولهم الطعام بوجود حشرات الجراد ضمن بوفيه الطعام بفندق في العاصمة الأردنية.

وقال العريس، الذي أقام حفل قرانه في مارس الماضي، إن حالة من الخوف والهلع دبت بين المدعوين جراء رؤية عدد من الحشرات الحية في طعام العرس.

وقد رفع العريس، أخيراً، دعوى قضائية ضد الفندق طالبا فيها التعويض المادي والمعنوي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية بالغة، ولا تقدر بثمن، بسبب وجود هذه الحشرات في طعام ليلة عرسه، والتي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، حسب ما ذكر موقع "عمون" الإخباري،.

وقال محامي العريس إن الزوج كان قد استأجر قاعة لإقامة حفل زفافه في أحد فنادق مدينة عمان، ويشمل هذا الحفل بوفيه طعام مفتوح، وأنه أثناء دعوة الحضور لتناول الطعام صدموا بظهور حشرات الجنادب والجراد في البوفيه المقدم من الفندق، وكانت هذه الحشرات حية، وتتحرك، ما سبب جلبة في مكان الزفاف، خاصة من كبار السن، والأطفال، والفتيات، وساد جو من الخوف بين الحاضرين من ظهور هذه الحشرات في أية لحظة، وازدياد عددها بشكل أرعب المدعوين، وأربك الحفل، والأقارب، والأصدقاء، ورفض الكثير منهم تناول الطعام، وهو ما أدى في النهاية لإفساد فرحة العرس.



