» ألمانيا تنفى وجود قوات لها داخل سوريا

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متابعات حنان حمدتو

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نفت برلين وجود قوات لها داخل الأراضى السورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر مستبعد تمامًا حاليًا ولا تخطط إلى  تغيير ذلك بهذه الآونة.

جدير بالذكر أن تورستن شيفر جومبل عضو الهيئة الرئاسية الثلاثية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين بألمانيا، رفض  ما طلبه الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري من ألمانيا بشأن إرسال قوات برية إلى شمال البلاد.

وقال شيفر غومبل في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" تفويض من هذا النوع سيرفضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لن نوافق على إرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا. ولا أرى أن الشريك في الائتلاف الحكومي يريد ذلك"، وذلك في إشارة الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل.


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