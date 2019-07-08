الجندي: "ربنا بيعمل للإنسان ضبط مصنع كل 24 ساعة"

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خالد الجندي

راديو 9090

قيم الحياة

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن انتشار ما يسمي بـ"الفهلوة" و"الفهم الشمال" للكلمات، جعل الناس تفكر أكثر من مرة في أي فعل أو قول يصدر منهم لأنه يمكن تحريفه.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "قيم الحياة" المذاع على إذاعة "الراديو 90.90"، قائلاً: "من كتر الفهم الشمال وحشنا الكلام بحسن نية، إن أنت تتكلم مع حد وكلامك ميتفهمش غلط ولا شمال وتتكلم بشكل طبيعي بدون خوف".

وتابع: "علشان كدة ربنا خلق لنا النوم، علشان يعملك reset أو ضبط مصنع"، لافتًا إلى أن ضبط المصنع هو أن تعود إلى فطرتك التي خلقك عليها الله. ولفت الداعية الإسلامي إلى أن الإنسان يحتاج إلى العودة لحالة عدم التلوث، وهذا السبب هو الذي يجعل الإنسان مستريحًا عندما يكون بمفرده.

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