الإمارات تطلق المرحلة الثالثة لعلاج لاجئ الروهينجا

08 يوليه 2019 - 11:21 ص

على خطى "زايد" كان شعار المرحلة الجديدة التي أطلقتها الإمارات لعلاج لاجئي الروهينجا.

وأطلق أطباء الإمارات المتطوعين في المستشفى الميداني المرحلة الثالثة لعلاج الأطفال والنساء من اللاجئين الروهنيغا تحت شعار على خطى زايد بافتتاح وحدة متنقلة توفر العلاج المجاني على مدار 24 ساعة للوصول إلى اكبر شريحة من المرضى للتخفيف من معاناتهم وتوفير أفضل سبل العلاج والوقاية من الأمراض المنتشرة في المخيمات الواقعة في مدينة كوكس بازار جنوبي بنجلاديش.

وتأتي المهام الإنسانية لأطباء الإمارات استكمالاً للبرامج التشخيصية والعلاجية والوقائية للوحدة المتنقلة لمستشفى الإماراتي الميداني والذي يقدم خدماته التطوعية للاجئين الروهينغا بشكل مستمر منذ سنتين في منطقة كوكس بازار على الحدود والتي استفاد منها الآلاف من اللاجئين من الأطفال والنساء وكبار السن والذي يعتبر أول مستشفى ميداني عربي يدشن في منطقة اللاجئين في كوكس بازار البنجلاديشية في سابقة تحسب للمؤسسات الإماراتية التطوعية وإضافة للجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي، وذلك بمبادرة إنسانية تطوعية من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومستشفيات السعودية الألمانية في نموذج مميز للشراكة الإنسانية بين القطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية لتنفيذ مشاريع صحية مستدامة.

وأكدت الدكتورة نورة آل علي من القادة في برنامج أطباء الإمارات أن المرحلة الثالثة ستركز على الوصول للمزيد من المرضى من الأطفال والنساء من خلال وحدة متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة للتخفيف من معاناة اللاجئين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية التطوعية تعمل منذ سنتين في مناطق اللاجئين الروهينغا بالتنسيق مع القنوات الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الطبية المحلية البنجلاديشية وفي إطار الجهود الدولية والمحلية لمساعدة اللاجئين من الروهينغا لبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة ضمن الفريق الإماراتي البنجلاديشي الطبي التطوعي والعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني.

وأكدت أن الفرق الطبية التطوعية لأطباء الإمارات تكمل جهود المؤسسات الإماراتية الخيرية والتطوعية للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا وتركز على التطوع الطبي التخصصي الميداني وتعمل بشكل مستمر يومياً لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للاجئين من خلال وحدات طبية ميدانية ومتحركة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية التخصصية من وحدة للاستقبال ووحدة للطوارئ ووحدة صيدلية متكاملة تقدم خدماتها الإنسانية للاجئين الروهينغا، وذلك بالتنسيق مع القنوات الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الإنسانية ضمن خطة تشغيلية تنفذ في وقت زمني تستمر لـ 3 سنوات لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والمسنين.

وقالت إن المهام الإنسانية لأطباء الإمارات في محطتهم الحالية في منطقة اللاجئين الروهينغا تأتي استكمالاً للمهام الإنسانية لحملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم، والتي استطاعت في العشرين عاماً الماضية منذ انطلاقها التخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.

ونوهت إلى أن تم تدريب العديد من الكوادر الطبية محلياً وعالمياً لتأهيلهم وتمكينهم من العمل التطوعي الطبي التخصصي في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية لأطباء الإمارات محلياً وعالمياً مؤكدة على أهمية تطوع الكوادر الطبية في الحملات التطوعية لأطباء الإمارات بعد اجتيازهم البرامج التدريبية مشيرة إلى أنه تم فتح التسجيل للتطوع للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا وسيستمر لمدة سنة كاملة.

رعب في عرس أردني بسبب الجراد

تفاجأ مدعوون لحفل زفاف عند تناولهم للطعام بوجود حشرات من نوع الجنادب والجراد الحية ضمن بوفيه الطعام بفندق في العاصمة الأردنية، الأمر الذي أثار جلبة في حفل الزفاف.

وقال العريس، الذي أقام حفل قرانه في مارس الماضي، إن حالة من الخوف والهلع دبت بين المدعوين جراء رؤية عدد من الحشرات الحية في طعام العرس.

وقد رفع العريس، أخيراً، دعوى قضائية ضد الفندق طالبا فيها التعويض المادي والمعنوي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية بالغة، ولا تقدر بثمن، بسبب وجود هذه الحشرات في طعام ليلة عرسه، والتي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، حسب ما ذكر موقع "عمون" الإخباري،.

وقال محامي العريس إن الزوج كان قد استأجر قاعة لإقامة حفل زفافه في أحد فنادق مدينة عمان، ويشمل هذا الحفل بوفيه طعام مفتوح، وأنه أثناء دعوة الحضور لتناول الطعام صدموا بظهور حشرات الجنادب والجراد في البوفيه المقدم من الفندق، وكانت هذه الحشرات حية، وتتحرك، ما سبب جلبة في مكان الزفاف، خاصة من كبار السن، والأطفال، والفتيات، وساد جو من الخوف بين الحاضرين من ظهور هذه الحشرات في أية لحظة، وازدياد عددها بشكل أرعب المدعوين، وأربك الحفل، والأقارب، والأصدقاء، ورفض الكثير منهم تناول الطعام، وهو ما أدى في النهاية لإفساد فرحة العرس.