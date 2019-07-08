» نجمة منتخب أمريكا تنتقد "فيفا" وتتهمه بقلة الاحترام

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طالبت ميغان رابينو قائدة المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة القدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" بالمساواة بين السيدات والرجال في المكافآت.

وقالت رابينو خلال تصريحات لها بعد فوز منتخب بلادها ببطولة كأس العالم أمام هولندا 2-0: "الجميع يتساءل عما سيأتي لاحقا وما الذي نريده من كل ذلك، ما نريده هو أن نتوقف عن الكلام حول المساواة في الرواتب وما إذا كنا نستحق ذلك".

وأضافت: "لا أظن أن كل شيء آخر يساوي ما نقدمه، حان وقت التقدم للخطوة التالية، والقليل من الاعتراف بالأخطاء علنا لن يؤذي أي شخص، لقد تحدثت مع إنفانتينو وقال دعينا ننظم محادثة، حسنا سأحب ذلك".

وحصل منتخب الولايات المتحدة للسيدات على مبلغ 30 مليون دولار مكافأة على تتويجه ببطولة كأس العالم، بالمقابل نال المنتخب الفرنسي للرجال 400 مليون في مونديال روسيا الصيف الماضي.


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