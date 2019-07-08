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رد فعل غير متوقع لمذيعة لحظة وقوع هزة أرضية على الهواء

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هزة أرضية علي الهواء
هزة أرضية علي الهواء

متابعات - أمينة عبد العال

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تعرض مذيعان لموقف غريب لحظة وقوع هزة أرضية داخل أستوديو للأخبار على الهواء مباشرة.

شهد مذيعان في قناة "سي بي إس" لوس أنجلوس هزة أرضية على الهواء مباشرة أثناء تقديمهما لنشرة أخبار.

وبدا الرعب واضحًا عليهما، فيما سجلت الهزة الأرضية  7.1 على مقياس ريختر وفقًا لما جاء في موقع "باز فيد" الإخباري.

واعتذر المذيعان من المشاهدين لاضطرارهما الاحتماء تحت طاولة الاستوديو، لحين انتهاء الهزة الأرضية والعودة لتقديم النشرة.


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