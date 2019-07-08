» رقم صادم عن المديونيات السكنية بـ"الكويت"

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كشف قطاع التوزيع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية «فلترة» عن ملف القسائم التي جرى تخصيصها للمواطنين وتركوها مهملة عقب استلامها. ورصد القطاع 2634 مواطناً تخلفوا عن سداد قيمة قسائمهم الرمزية التي استلموها في عدة مدن اسكانية في حين تجري حاليا متابعة الإجراءات القانونية لاستدعائهم لتجنب سحب القسائم المسجلة في 12 منطقة ومدينة سكنية جديدة.

 وأوضحت «السكنية»  أمس، أن قيمة المديونيات المطلوبة من المواطنين بلغت 11 مليونا و325 ألف دينار موزعة على مشاريع في مدن «صباح الأحمد، جابر الأحمد، شمال غرب الصليبيخات، غرب عبدالله المبارك، توسعة الوفرة، سعد العبد الله، القيروان، علي صباح السالم، والنسيم».

 وأشارت إلى أن المواطنين المتخلفين عن سداد الرسوم الرمزية، منهم من استلم قسيمته منذ عام 2003، في حين أن غالبية المسجلين في القوائم من الحاصلين على قسائم في اعوام 2008 حتى 2013. وتراوحت قيمة المديونيات المسجلة على كل مواطن بين 3 آلاف و15 ألف دينار، مبينة أن جميع الواردة أسماؤهم لم يوقعوا على عقود القروض الاسكانية ولم يسددوا الاثمان الرمزية للقسائم حتى 31 مايو 2019، ولا تزال الأرض فضاء ، وفقا لـ "القبس" .


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