"الباز" لاتحاد الكرة: "يا فرحة الإخوان فينا"

08 يوليه 2019 - 10:51 ص

قال الإعلامي محمد الباز، إن الذين شمتوا بعد هزيمة المنتخب يعدون من الخارجين عن العباءة المصرية، مؤكدًا أن الإخوان هم الذين فرحوا بهزيمة المنتخب.



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المصريين الحقيقيين هم من غضبوا وحزنوا لهزيمة منتخبهم الوطني، مؤكدًا أن المصريين لا يشمتون في هزيمة وطنهم.



وتابع: "الموقف الذي اتخذه الإخوان بعد هزيمة مصر أظهر الفرق الكبير بينهم والشعب الذي حزن على هزيمة منتخبه الوطني". ووجه الباز رسالة عتاب لأعضاء اتحاد الكرة قائلا: "يا فرحة الإخوان فينا، فرحتوا الإخوان فينا وشمتوهم في مصر".

