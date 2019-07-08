» انهيار فنانة شهيرة على الهواء لسبب صادم

دخلت الفنانة السورية، مها المصري، في نوبة بكاء عند حديثها عن تفكيرها بالاعتزال، بسبب التّنمّر الذي تعرّضت له بعد التغيير الذي حدث لوجهها بسبب فشل عمليّات التجميل.

في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية علا الفارس، قالت مها: "بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة كيف الناس ما بيحسوا بالواحد وبتكلموا عن شي شخصي ما خصهم فيه.. كنت انقهر إنه في كتير تاريخ وأعمال.. بس برجع أقول إني أكيد الناس الي بتكتب بشكل سيء قطعًا هما ناس مريضة وما بيحبوا حالهم".

وأعربت عن ندمها الشّديد، لخضوعها لمجموعة من عمليّات التّجميل، خاصّة بعد فشل بعضها، موضّحة، أنّها كانت ستكون أكثر جمالاً، إذا لم تخضع لمثل هذه النّوعيّة من العمليّات.

وأضافت: "أكيد كنت هكون أحلى لو ما عملت التجميل وبندم كتير إنه عملت لأني ما كنت بحاجة.. بس الواحد ساعات بيجيه حالات بيمشي مع التيار".

ورفضت اتّهامها، بأنّها تعاني من عقدة العمر، معلّقة: “أنا أبدا ما بعاني من عقدة العمر لأنه ببساطة في تاريخ فني بالنسبة للفنان ومحسوب.. وأكيد عمري ما هعمل أدوار بنت عمرها عشرين سنة بالعكس بختار أعمال تناسب عمري”.