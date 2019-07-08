مفاجأة مدوية عن إصابة "مدكور" بالسرطان

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الإعلامي شريف مدكور
الإعلامي شريف مدكور

إيمان هاني

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كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تلقيه العديد من الرسائل من بعض الجماهير التي اتهمته بادعاء المرض وعدم إصابته بالسرطان.

وقال خلال برنامجه "4 شارع شريف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، "فيه ناس بتبعت لي رسائل على السوشيال ميديا، بتقولي أنت مش مريض سرطان، ومعملتش العملية، ومش بتاخد جلسات كيماوي".

وأوضح شريف أن هؤلاء الناس يدعون أنه ليس مريضًا بهذا المرض اللعين، كما أنه افتعل هذه القصة لكسب مشاهدة أكبر لبرنامجه.

 ورد مدكور علي تلك الرسائل قائلاً: "عقول من يرسلون مثل هذه الرسائل تحتاج لطبيب نفسي، معقبًا: "للدرجة دي عقولكم معشش فيها كائنات غريبة، عندكم مشاكل وشايفين كل حاجه بالعكس، أرجوكم اتعالجو نفسيًّا، ومش عيب إنكم تروحوا لطبيب نفسي".

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