» «شعراوى» يطير للصين بمبلغ خيالى

08 يوليه 2019 - 10:09 ص

غادر ستيفان الشعراوي مهاجم روما الإيطالي، العاصمة الإيطالية إلى نادي شنغهاي شينهوا الصيني.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة ولا عن أجر اللاعب، لكن الصحف الإيطالية ذكرت أن الشعراوي سيتقاضى أجرًا سنويًا يتراوح بين 15 و16 مليون يورو، مشيرة إلى أن روما سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه.

وكان الشعراوي الذي يطلق عليه في إيطاليا لقب "الفرعون" نظرا لجذوره المصرية، يرتبط مع روما بعقد ينتهي في يونيو عام 2020 بعد أن انتقل الى فريق العاصمة الإيطالية عام 2016 قادما من ميلان.

ويحاول شنغهاي شينهوا تعزيز صفوفه للقسم الثاني من الدوري الصيني للدرجة الأولى، علما بأنه يحتل حاليا المركز الرابع عشر من أصل 16.

وكان النادي أعلن استقالة مدربه الإسباني أنريكه سانشيز فلوريس "لأسباب شخصية" وحل بدلا منه الكوري الجنوبي تشوي كانغ هي.