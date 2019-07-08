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بسبب صور "مثيرة".. إقالة مسئولة بالحكومة الروسية

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مسئولة روسية
مسئولة روسية

متابعات-علا خطاب

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أثار إقالة حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسئولة آنا أنوفريفا، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشر صور فاضحة لها في جلسة تصوير لصالح مجلة "بلاي بوي" العالمية  .

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن آنا قولها: "اتخذت قراري بالاستقالة، وأعتقد أنه من غير الأخلاقي مناقشة سبب قراري احترامًا لمديري، ولا أريد الخوض في التفاصيل".

وتساءلت الموظفة التي تبلغ من العمر 27 عاماً: “لماذا لا يُسمح إلا للعارضات والممثلات ومدربات اللياقة البدنية والمدونات بالكشف عن أجسادهن؟ أم أنهن منحرفات وأصبحنا معتادين على ذلك؟”.

وأضافت: "لدي صور جميلة أرغب في مشاركتها، فهذه خطوة جريئة بالنسبة لي، ولكني أريد أن أكون جريئة وشجاعة".

جدير بالذكر، أن آنا التي تنحدر من مدينة “تيومين” وشغلت منصبًا في قسم الاقتناء السري في الحكومة الروسية، شاركت في مسابقة عبر الإنترنت لمجلة بلاي بوي الروسية، وتأمل في الفوز والظهور على التقويم السنوي للمجلة.




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