أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة مدوية بشأن اتحاد الكرة بشأن استقالاتهم قائلاً: "أعضاء اتحاد الكرة تلقوا أوامر من مسئول كبير تليفونيًّا بالاستقالة، ولم يكن أحد منهم يستقيل دون ذلك".

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد": "في ناس اتأخرت، وقالهم قدموا الاستقالة دلوقتي، كله هيستقيل".

ونابع الإعلامي قائلا: "لعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الدور الـ 16، على يد منتخب جنوب أفريقيا، كان لازم يكون في موقف قوي تجاه اتحاد الكرة".

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