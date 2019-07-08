أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن استقالة اتحاد الكرة

08 يوليه 2019 - 10:06 ص





كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة مدوية بشأن اتحاد الكرة بشأن استقالاتهم قائلاً: "أعضاء اتحاد الكرة تلقوا أوامر من مسئول كبير تليفونيًّا بالاستقالة، ولم يكن أحد منهم يستقيل دون ذلك".



وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد": "في ناس اتأخرت، وقالهم قدموا الاستقالة دلوقتي، كله هيستقيل".



ونابع الإعلامي قائلا: "لعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الدور الـ 16، على يد منتخب جنوب أفريقيا، كان لازم يكون في موقف قوي تجاه اتحاد الكرة".

