تشغيل تجريبي لمطار العاصمة الإدارية

08 يوليه 2019 - 10:03 ص

تستعد وزارة الطيران المدني، لتشغيل مطار العاصمة الإدارية بشكل تجريبي غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

يأتي ذلك بعد أن أنهت الوزارة كل التجهيزات الخاصة بالمطار وهو مستعد لاستقبال الرحلات، وأن شركة "مصر للطيران" أنهت كل التحضيرات وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادًا للتشغيل التجريبي.

وسيسهم المطار الجديد بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر فضلا عن تخفيف التكدس التشغيلي عن مطار القاهرة الدولي.

كما سيسهم في تنمية منطقة السويس والعين السخنة بموانئها البحرية التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار.