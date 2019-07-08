أديب: "اللى حصل مصيبة إحنا دلوقتي مسئولية مين"

08 يوليه 2019 - 09:54 ص

واصل الإعلامي عمرو أديب، هجومه على منتخب مصر عقب هزيمته أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا قائلاً: "إن زلزال هزيمة مصر وخروجها من كأس الأمم الافريقية مازال مستمرًا منذ أمس السبت.



وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب أن يظهر شخص ما و يقود مشهد الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.



وعن استقالة إتحاد الكرة قال أديب: "التخطيط للمرحلة الجاية دور مين؟،كلنا بنندب ونلطم، كلنا بنشيل بعض الغلط والمشاكل، اللي حصل مصيبة، مفيش حد طلع قال هنتبدي نتصرف، إحنا دلوقتي مسئولية مين، مين هيقول إحنا كنا ماشين غلط تعالوا نمشي صح".



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