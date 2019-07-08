» رسالة مؤثرة من "راموس" لمصر

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غادر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، مصر بعد إجازة قضاها في الغردقة عقب أيام على حفل زفافه على صديقته بيلار روبيو.

وترك "راموس" رسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام تحدث فيها عن مصر بعد انتهاء رحلته.

وقال قائد الريال إن زيارته إلى مصر "واحدة من أهم رحلاته السياحية على الإطلاق"، مضيفًا: "الآن عرفت لماذا يتغنى الجميع بمصر وشعبها."

ووجه راموس خطابه إلى مصر قائلاً: "ستمتلكين دائما قطعة من قلبي، كانت التجربة رائعة جدا".



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