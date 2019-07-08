» إيران تطالب دول الاتفاق النووى بهذا الأمر

08 يوليه 2019 - 09:32 ص

طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الدول التي وقعت الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق.

وأوضح موسوي، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أنه "على البلدان التي وقعت على الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق، وموقف إيران لن يبنى على دعم أي بلد، ولن نسمح بأي هيمنة عليها"، متابعًا: "الخطوة الإيرانية في الانسحاب من بعض أجزاء الاتفاق النووي قانونية، وأخلاقية، ومنطقية، بعد عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم".

وأضاف موسوي: "نؤكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة في الجمهورية الإسلامية للدفاع عن حقوق شعبها، وما زالت أبواب المحادثات مع إيران مفتوحة أيضًا، ولابد من دراسة أسباب التوتر في المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "خطواتنا القادمة في تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي أيضا سوف تكون ضمن المادة 26 و36 في الاتفاق النووي، وإذا لم تلتزم الأطراف الأخرى في الاتفاق فربما نتخذ إجراءاتنا قبل نهاية مرحلة الشهرين، وإذا التزمت الأطراف ربما نتراجع عن تقليص تعهداتنا".

وشدد المتحدث باسم الخارجية: "الجمهورية الإسلامية هي المسؤولة عن استتباب أمن واستقرار أمن الملاحة البحرية، وتوفير أمن البلاد والمنطقة".