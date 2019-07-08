» ميرور: لهذه الأسباب إدارة "ليفربول" سعيدة بخسارة صلاح

08 يوليه 2019 - 08:21 ص

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن حالة من السعادة والارتياح سيطرت على إدارة فريق "ليفربول" بعد توديع منتخب مصر لبطولة الأمم الأفريقية ، مؤكدة أن عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الريدز مبكرا يمنحهم الكثير من المزايا.



وقالت "ميرور" المقربة من ليفربول إن منتخب مصر تعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه على يد جنوب إفريقيا (1-0)، ليودع الفراعنة المسابقة من دور الـ16، ويتأهل "بافانا بافانا" لربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه.



وأضافت الصحيفة المقربة من ليفربول أن صلاح بقى هادئًا إلى حد كبير بعد المباراة على الرغم من وضعه كنجم للمنتخب، وكان مكتئبًا بشكل واضح طوال الوقت وقاوم الدموع بعد الإقصاء من بطولة أمم إفريقيا.



وأشارت إلى أن صلاح أصبح جاهزًا الآن لبدء الموسم الجديد مع ليفربول في بريميرليج، بعدما كان مهددًا بالغياب عن أول مباراة حين يستضيف الريدز على ملعبه فريق نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس المقبل.



وضمن التحضيرات للموسم الجديد، سيلعب ليفربول هذا الشهر أمام ترانمير روفرز وبرادفورد، قبل خوض معسكر خارجي يتخلله 5 مباريات ضد بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتنج لشبونة، نابولي وليون.



ويلتقي ليفربول وصيف بريميرليج بفريق مانشستر سيتي بطل ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، في بطولة الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مطلع الموسم الجديد، في الرابع من أغسطس المقبل. يذكر أن صلاح (27 عاما) تُوج هدّافًا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي (2018-19) برصيد 22 هدفًا، كما ساهم في تتويج فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.